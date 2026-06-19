Жителя Скали-Подільської громади повернули додому



16 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Бурдяківці про те, що її чоловік не повернувся додому.

Як з’ясували поліцейські, у зниклого безвісти 66-річного чоловіка є проблеми зі здоров’ям. Він уже неодноразово йшов з дому, проте рідним вдавалося знаходити його завдяки вшитому в одяг мікрочипу. Цього разу сталося так, що пенсіонер вдягнув інший одяг.

Дві доби пошукових робіт результату не дали. Згодом до пошуку було залучено волонтерів та місцевих жителів.

На третю добу в лісі, за п’ять кілометрів від місця проживання, було знайдено розшукуваного. Чоловік був живий, але виснажений. Його одразу госпіталізували, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці закликають громадян не зволікати із повідомленням про зникнення рідних, особливо якщо йдеться про людей похилого віку чи осіб, які мають проблеми зі здоров’ям. Саме оперативне реагування та спільні пошуки часто стають вирішальними у таких ситуаціях.