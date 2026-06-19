У класичному університеті Тернополя відбулася стратегічна сесія робочої групи з питань взаємодії системи кримінальної юстиції з ветеранами. Захід організовано в межах україно-нідерландського проєкту «Справедлива, прозора і відповідальна система кримінальної юстиції в Україні: Фаза ІІ», який реалізується Центром міжнародного правового співробітництва CILC за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів упродовж 2025-2027 років.

Робота сесії ґрунтувалася на результатах діяльності міжнародної експертної групи проєкту, сформованих під час робочої зустрічі в Кракові наприкінці травня. Учасники робочої групи ЗУНУ проаналізували запропоновані експертами підходи та напрацювали рекомендації щодо визначення поняття «ветеран» у контексті системи кримінальної юстиції, виявлення ключових проблемних питань взаємодії ветеранів із державними інституціями та вдосконалення механізмів міжвідомчої співпраці.

Модератор заходу, експерт проєкту, директор навчально-наукового центру комунікацій класичного університету Тернополя Оксана Коваль, відкриваючи сесію, наголосила на важливості міжсекторальної співпраці та об’єднання зусиль науковців і практиків задля вироблення рішень, які відповідатимуть як принципам верховенства права, так і потребам ветеранів. Пані Оксана ознайомила учасників із ключовими результатами роботи міжнародної експертної групи проєкту, окресливши стратегічні напрями подальшого розвитку ветеранської політики в системі кримінальної юстиції та питання, що потребують додаткового міжвідомчого опрацювання.

Із вітальним словом до учасників звернувся голова Вченої ради ЗУНУ, професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Андрій Крисоватий. Він підкреслив, що сучасна правова держава має забезпечувати баланс між принципом рівності перед законом та необхідністю врахування особливого життєвого досвіду ветеранів, а справедливість сьогодні неможлива без поєднання правових стандартів, людяності та інституційної відповідальності.

Проректор з науково-педагогічної діяльності ЗУНУ, професор Уляна Коруц акцентувала увагу на важливості адаптації кращих європейських практик до українських реалій та наголосила, що формування сучасної ветеранської політики є складовою загального процесу утвердження справедливості, стійкості та безбар’єрності українського суспільства. Вона зауважила, що системна робота над питаннями справедливості на національному рівні є невід’ємною частиною ширших міжнародних процесів, спрямованих на відновлення верховенства права та притягнення винних до відповідальності, зокрема в контексті розгортання Спеціального трибуналу в Гаазі щодо злочину агресії проти України.

Учасники відзначили, що сьогодні система кримінальної юстиції стикається з низкою нормативних, процедурних і комунікаційних викликів у роботі з ветеранами. Саме тому проєкт покликаний об’єднати експертів, практиків, науковців і представників усіх ланок системи кримінальної юстиції – від поліції та прокуратури до суду й пробації – для спільного вироблення рішень, заснованих на людиноцентричному та травмачутливому підходах, повазі до людської гідності та неухильному дотриманні принципу верховенства права.

Особливої ваги дискусії надала участь декана юридичного факультету ЗУНУ Сергія Банаха, який сьогодні надійно тримає оборону у лавах Збройних Сил України. У своєму виступі він звернув увагу на необхідності вироблення чітких критеріїв визначення статусу ветерана для різних сфер державної політики. На його думку, поняття «ветеран» може виконувати функцію загальної інтегруючої категорії, однак система соціального та правового захисту має враховувати характер і ступінь участі особи у виконанні завдань із захисту держави. Йшлося про необхідність розмежування статусів безпосередніх учасників бойових дій, осіб, які проходили службу у підрозділах забезпечення та підтримки, фахівців логістичного і технічного супроводу, учасників евакуаційних заходів, а також військовослужбовців, які отримали поранення, інвалідність або державні нагороди за участь у воєнних діях.

Учасники дискусії дійшли висновку, що формування чітких і справедливих критеріїв розмежування статусів ветеранів та інших категорій осіб, залучених до захисту держави, стане одним із ключових викликів для державної політики, правової науки та законодавчого процесу в найближчі роки.

Після пленарної частини стратегічна сесія продовжилася у форматі «Світового кафе» – інтерактивної моделі колективного напрацювання рішень. Робота відбувалася у трьох тематичних мікрогрупах із послідовною ротацією між дискусійними столами, що забезпечило міждисциплінарний обмін досвідом, синхронізацію різних професійних підходів та формування цілісного бачення проблематики. Такий формат дозволив не лише глибоко проаналізувати окремі аспекти взаємодії ветеранів із системою кримінальної юстиції, а й виробити комплексні пропозиції на перетині права, державної політики, психології, соціальної підтримки та практики правозастосування.

Перший тематичний стіл був присвячений формуванню робочого визначення терміна «ветеран» для потреб системи кримінальної юстиції. Модераторами першого столу виступили кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Марія Бригадир та доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Володимир Горин. Учасники обговорили підходи до ідентифікації ветеранів у правозастосовній практиці, критерії визнання відповідного статусу та принципи, на яких має ґрунтуватися подальша робота системи. За результатами дискусії було підкреслено необхідність створення єдиного та уніфікованого механізму ідентифікації ветерана для всіх суб’єктів системи кримінальної юстиції.

Другий тематичний стіл, модератором якого була кандидат юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного та європейського права Людмила Саванець, зосередився на аналізі ключових викликів взаємодії ветеранів із системою кримінальної юстиції. Учасники систематизували нормативні, інституційні, комунікаційні та психосоціальні проблеми, які виникають на різних етапах взаємодії ветерана з державними інституціями. Особливу увагу було приділено відсутності адаптованих процедур, нестачі травма-інформованих підходів у роботі фахівців та необхідності розвитку механізмів відновного правосуддя й соціальної підтримки.

Третій тематичний стіл працював над питаннями наскрізної ідентифікації ветеранів та міжвідомчої координації. Модератором виступив доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Ігор Ліщинський. Учасники напрацьовували алгоритми взаємодії між поліцією, прокуратурою, судами, органами пробації та службами підтримки ветеранів з метою забезпечення безперервного супроводу людини та ефективного обміну інформацією між установами.

У межах роботи мікрогруп, що функціонували на основі міждисциплінарного підходу, було забезпечено залучення викладачів та практиків із різних галузей права, економіки, психології та комунікацій, що дало змогу сформувати комплексне бачення проблематики та підсилити аналітичну глибину обговорень.

Активну участь у роботі взяли викладачі кафедри міжнародного та європейського права: Ганна Поперечна – доктор філософії (PhD) у галузі права, доцент; Ольга Заставна – кандидат юридичних наук, старший викладач; Анжеліка Баран – кандидат юридичних наук, доцент (дистанційно); а також Михайло Самуляк – викладач, адвокат, юрист, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Самуляк та партнери». До міждисциплінарної роботи також долучилися представники кафедри фінансів імені С. І. Юрія: Зоряна Лободіна – доктор економічних наук, професор й Вікторія Сідляр – кандидат економічних наук, доцент. Важливий внесок у координацію та комунікаційний супровід забезпечили представники навчально-наукового центру комунікацій: Марія Шестерняк – заступник директора центру, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту; Діана Бойко – спеціаліст центру, викладач ФКЕПІТ. Окремо дистанційно долучилися Оксана Шевчук – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та судочинства, фахівець із зв’язків з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області.

Особливо цінним також стало залучення Олександра Квасовського – кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, провідного спеціаліста центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ, учасника бойових дій та Івана Бугая (дистанційно) – директора центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ, учасника бойових дій. Їхній внесок забезпечив практико-орієнтоване доповнення до академічного дискурсу, посиливши прикладний вимір обговорень та дозволивши інтегрувати досвід роботи з ветеранською спільнотою у загальну аналітичну рамку заходу.

Під час підсумкової сесії модератори представили результати роботи мікрогруп, узагальнили спільні позиції та окреслили питання, що потребують подальшого опрацювання. Серед ключових висновків присутні відзначили необхідність створення єдиної системи ідентифікації ветеранів у межах кримінальної юстиції, розроблення травмачутливих стандартів взаємодії для всіх категорій фахівців, а також формування офіційних механізмів міжвідомчої координації та співпраці зі службами підтримки ветеранів.

Підбиваючи підсумки роботи, Оксана Коваль подякувала учасникам за активну залученість, професійність і готовність до відкритого діалогу. Усі напрацьовані матеріали стратегічної сесії будуть систематизовані робочою групою Західноукраїнського національного університету та використані для підготовки аналітичних матеріалів і рекомендацій у межах реалізації україно-нідерландського проєкту.

Стратегічна сесія стала важливим майданчиком для об’єднання наукової експертизи, практичного досвіду та міжнародного бачення розвитку ветеранської політики. Напрацьовані пропозиції покликані сприяти формуванню більш справедливої, ефективної та людиноцентричної системи кримінальної юстиції, здатної належним чином реагувати на виклики, пов’язані з поверненням ветеранів до мирного життя та їхньою взаємодією з державними інституціями.