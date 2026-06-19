Груповий етап Ліги Тернопільщини виходить на фінішну пряму
У неділю, 21 червня, у Трибухівцях відбудеться матч 5-го туру групи «А» Ліги Тернопільщини з футболу сезону 2025/26. На полі зустрінуться ФК «Цвітова» та «Спиртовик» (Мишковичі). Початок поєдинку запланований на 15:00.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
У групі «А», де виступають чотири команди, інтрига зберігається – теоретичні шанси на вихід до півфіналу мають усі учасники. Відтак майбутній матч має важливе турнірне значення для обох колективів.
Натомість у групі «Б», де змагалися три команди, усі поєдинки вже завершені. До півфінальної стадії пробилися «Фаворит» (Забойки) та «Вікторія» (Великі Бірки), які продовжать боротьбу за трофей Ліи Тернопільщини
Група «А»
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Фенікс» Біла
|х
|1:1
|2:2
|3:1
|5
|2
|2
|1
|10:8
|8
|2
|ФК «Біла»
|0:2
|х
|4:0
|3:0*
|5
|2
|1
|2
|8:6
|7
|3
|«Спиртовик» Мишковичі
|3:0
|х
|5:3
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|4
|ФК «Цвітова»
|4:2
|х
|4
|1
|0
|3
|8:13
|3
*Результат поєдинку ФК «Біла» – ФК «Цвітова» (0:2) анульовано. Команді з Цвітової зараховано технічну поразку (0:3) у зв’язку з участю у складі незаявленого гравця.
Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команда
|1
|2
|3
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Вікторія» В. Бірки
|х
|5:0
|3:0*
|4
|3
|0
|1
|13:4
|9
|2
|«Фаворит» Забойки
|2:1
|х
|5:0
|4
|3
|0
|1
|9:7
|9
|3
|«Захід» Бурдяківці
|2:4
|1:2
|х
|4
|0
|0
|4
|3:14
|-3
*За неявку «Заходу» на матч у В. Бірки з бурдяківської команди знято три очки.
Бомбардири:
Денис Коліщинський (ФК «Цвітова») – 7
Вадим Мотлас («Вікторія») – 4
Адріан Тарасенко («Фаворит») – 3
Віталій Лазута («Спиртовик») – 3
Роман Гаєвський («Фенікс») – 3
Ігор Пожарнюк («Фенікс») – 2
Віталій Різник («Фаворит») – 2
Святослав Жупник («Захід») – 2
Владислав Левчик («Вікторія») – 2
Андрій Лагіш («Спиртовик») – 2
Тарас Дільний («Спиртовик») – 2
Мар’ян Луцишин (ФК «Цвітова») – 1
Василь Гикавчук (ФК «Цвітова») – 1
Андрій Птиць (ФК «Цвітова») – 1
Андрій Бойчук («Фенікс») – 1
Дмитро Тимофій («Фенікс») – 1
Віктор Свирида («Фенікс») – 1
Олег Барабаш («Фенікс») – 1
Олег Машталір («Фенікс») – 1
Богдан Ташматов («Фаворит») – 1
Остап Тарасенко («Фаворит») – 1
Дмитро Попко («Вікторія») – 1
Вадим Вандяк («Вікторія») – 1
Тарас Бутковський («Спиртовик») – 1
Володимир Кармелюк («Спиртовик») – 1
Олег Орлінський («Спиртовик») – 1
Олександр Процик (ФК «Біла») – 1
Олексій Скоревич (ФК «Біла») – 1
Олег Сукач (ФК «Біла») – 1
Владислав Маруневич (ФК «Біла») – 1
В’ячеслав Свінін (ФК «Біла») – 1
Олександр Танасишин («Фаворит») – 1а/г
Олександр Яцентюк («Захід») – 1а/г.