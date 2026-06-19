У неділю, 21 червня, у Трибухівцях відбудеться матч 5-го туру групи «А» Ліги Тернопільщини з футболу сезону 2025/26. На полі зустрінуться ФК «Цвітова» та «Спиртовик» (Мишковичі). Початок поєдинку запланований на 15:00.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У групі «А», де виступають чотири команди, інтрига зберігається – теоретичні шанси на вихід до півфіналу мають усі учасники. Відтак майбутній матч має важливе турнірне значення для обох колективів.

Натомість у групі «Б», де змагалися три команди, усі поєдинки вже завершені. До півфінальної стадії пробилися «Фаворит» (Забойки) та «Вікторія» (Великі Бірки), які продовжать боротьбу за трофей Ліи Тернопільщини

Група «А»

№ Команда 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «Фенікс» Біла х 1:1 2:2 3:1 5 2 2 1 10:8 8 2 ФК «Біла» 0:2 х 4:0 3:0* 5 2 1 2 8:6 7 3 «Спиртовик» Мишковичі 3:0 х 5:3 4 2 1 1 10:9 7 4 ФК «Цвітова» 4:2 х 4 1 0 3 8:13 3

*Результат поєдинку ФК «Біла» – ФК «Цвітова» (0:2) анульовано. Команді з Цвітової зараховано технічну поразку (0:3) у зв’язку з участю у складі незаявленого гравця.

Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Вікторія» В. Бірки х 5:0 3:0* 4 3 0 1 13:4 9 2 «Фаворит» Забойки 2:1 х 5:0 4 3 0 1 9:7 9 3 «Захід» Бурдяківці 2:4 1:2 х 4 0 0 4 3:14 -3

*За неявку «Заходу» на матч у В. Бірки з бурдяківської команди знято три очки.

Бомбардири:

Денис Коліщинський (ФК «Цвітова») – 7

Вадим Мотлас («Вікторія») – 4

Адріан Тарасенко («Фаворит») – 3

Віталій Лазута («Спиртовик») – 3

Роман Гаєвський («Фенікс») – 3

Ігор Пожарнюк («Фенікс») – 2

Віталій Різник («Фаворит») – 2

Святослав Жупник («Захід») – 2

Владислав Левчик («Вікторія») – 2

Андрій Лагіш («Спиртовик») – 2

Тарас Дільний («Спиртовик») – 2

Мар’ян Луцишин (ФК «Цвітова») – 1

Василь Гикавчук (ФК «Цвітова») – 1

Андрій Птиць (ФК «Цвітова») – 1

Андрій Бойчук («Фенікс») – 1

Дмитро Тимофій («Фенікс») – 1

Віктор Свирида («Фенікс») – 1

Олег Барабаш («Фенікс») – 1

Олег Машталір («Фенікс») – 1

Богдан Ташматов («Фаворит») – 1

Остап Тарасенко («Фаворит») – 1

Дмитро Попко («Вікторія») – 1

Вадим Вандяк («Вікторія») – 1

Тарас Бутковський («Спиртовик») – 1

Володимир Кармелюк («Спиртовик») – 1

Олег Орлінський («Спиртовик») – 1

Олександр Процик (ФК «Біла») – 1

Олексій Скоревич (ФК «Біла») – 1

Олег Сукач (ФК «Біла») – 1

Владислав Маруневич (ФК «Біла») – 1

В’ячеслав Свінін (ФК «Біла») – 1

Олександр Танасишин («Фаворит») – 1а/г

Олександр Яцентюк («Захід») – 1а/г.