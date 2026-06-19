У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили родинну виставку «Відлуння поколінь», яка об’єднала творчий доробок трьох поколінь митців – Євдокії, Миколи та Олександра Дмітрухів.

Захід став не лише мистецькою подією, а й щирою розмовою про родинну пам’ять, спадкоємність традицій та силу мистецтва, що здатне єднати покоління.

У виставковій експозиції представлені картини Євдокії Дмітрух, графічні та живописні роботи заслуженого художника України Миколи Дмітруха, а також твори Олександра Дмітруха, виконані у стилі магічного реалізму.

Відкриваючи виставку, працівники бібліотеки наголосили, що перед присутніми постала не просто мистецька експозиція, а історія родини, написана мовою кольорів, образів та творчих пошуків. У кожній роботі відчувається любов до рідної землі, шана до національних традицій та прагнення передати духовний досвід наступним поколінням.

Почесною гостею заходу стала директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. У своєму виступі вона із захопленням говорила про мистецьку династію родини Дмітрухів, про їхній вагомий внесок у розвиток української культури та збереження національної мистецької спадщини. Особливу увагу пані Світлана звернула на постать Миколи Дмітруха, який не лише продовжив родинну творчу традицію, а й зумів зберегти та передати нащадкам унікальний мистецький код своєї родини, закарбований у картинах, книгах, спогадах і творчій праці багатьох десятиліть.

Теплими спогадами про родину поділився поет, журналіст, публіцист, літературознавець і перекладач Володимир Барна. Він згадував трагічні сторінки історії депортації українців, випробування, які випали на долю покоління Євдокії Дмітрух. Попри важку щоденну працю, вона знаходила час для творчості, створюючи напрочуд світлі, оптимістичні роботи, наповнені українською орнаментикою та любов’ю до рідної культури. Володимир Барна також відзначив артистичність Миколи Дмітруха, його вміння натхненно читати власні твори та захоплювати слухачів щирістю слова.

Художник, графік, книжковий ілюстратор і художній редактор Олег Кіналь розповів про багаторічне знайомство з родиною Дмітрухів. З особливою теплотою він згадував батьків митця, розмови з його батьком, атмосферу родинного дому, прості й дорогі серцю спогади дитинства — зокрема яблука, які завжди були на родинному столі. Саме з таких щирих деталей, за словами промовця, формується справжня людська пам’ять, що згодом знаходить своє відображення у творчості.

Своїми спогадами поділилася також Ольга Ваврик заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею. Вона згадувала спільні випробування, які пережили українські родини, а також мистецькі проєкти, що об’єднували талановитих людей. Зокрема, пригадала виставку творів Івана Марчука, яку органічно доповнили шаржі Миколи Дмітруха, створивши цікаву й несподівану творчу співпрацю.

На відкриття завітали друзі, колеги та однодумці митця, директор художньої школи, де багато років працює Микола Дмітрух, його учні — юні талановиті художники, а також Богдан Ткачик, Володимир Якубовський та численні шанувальники мистецтва. У своїх виступах вони говорили про багатогранність творчості родини, різні художні напрямки та способи бачення світу, які, попри свою несхожість, об’єднані спільним родинним вогнищем, любов’ю до України та духовною спадщиною, закладеною Євдокією Дмітрух.

Особливою окрасою заходу стала мистецька колаборація бібліотеки та студентів Тернопільського музичного фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Для гостей виступив ансамбль мідних духових та ударних інструментів «Sparow Brass» під керівництвом мистецького наставника Степана Воробель.

У виконанні молодих музикантів прозвучали твори української та світової класики: «Джованні» Габріеля Каньона, українська народна пісня «Ой у полі три криниченьки», полька Бедржиха Сметани, фрагмент із сюїти Генрі Манчіні «Рожева пантера», знаменитий танець Астора П’яццолли «Лібертанго», а також всесвітньо відома композиція Рафаеля Ернандеса «El Cumbanchero». Музичні номери створили особливу атмосферу свята та стали яскравим доповненням до художньої експозиції.

Особливо теплою та зворушливою миттю заходу стало вручення творчих подарунків учасникам ансамблю. На знак вдячності за мистецьку співпрацю та яскравий виступ кожен музикант колективу «Sparow Brass», а також керівник ансамблю Степан Воробель отримали від Миколи Дмітруха дружній авторський шарж. Ці оригінальні роботи, виконані з притаманним митцеві гумором і доброзичливістю, викликали щирі усмішки та стали приємною пам’яткою про зустріч, ще раз підкресливши творчу атмосферу свята й єдність різних видів мистецтва.

Наприкінці заходу присутні мали можливість поспілкуватися з автором, оглянути виставку картин, ознайомитися з новелами Миколи Дмітруха та книжково-ілюстративною виставкою з фондів бібліотеки, присвяченою творчості родини.

«Відлуння поколінь» стало справжнім святом мистецтва, пам’яті та родинної спадкоємності, ще раз довівши, що талант, помножений на любов до рідної культури, здатний долати час і залишати по собі світлий слід у серцях людей.