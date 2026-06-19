21 червня у Тернополі відбудеться легкоатлетичний пробіг «Olympic Day 2026. Передай вогонь перемоги», присвячений популяризації здорового способу життя, спорту та олімпійських цінностей.

Учасники зможуть випробувати свої сили на різних дистанціях відповідно до віку та долучитися до спортивного свята. Зокрема передбачені такі дистанції:

до 5 років – 360 м;

6-9 років – 430 м;

10-13 років – 700 м;

14 років і старші – 3000 м.

Для участі у події обов’язкова попередня реєстрація за посиланням ТУТ

Реєстрація учасників триватиме з 09:00 до 09:45, а старт пробігу запланований на 10:00.

Організатори наголошують, що кожен учасник реєструється окремо. Загальна кількість місць обмежена – 200 учасників. Реєстрація триватиме до заповнення всіх вільних місць.

Окрім легкоатлетичного пробігу, на учасників та гостей заходу чекатимуть інші спортивні активності. Зокрема, відбудуться турнір зі стрільби з лука, майстер-класи з петанку та скандинавської ходьби, турніри з катання на роликових ковзанах і скейтах, флорболу та баскетболу 3х3.

Також у рамках Олімпійського дня пройде турнір з пляжного волейболу серед аматорів. До участі запрошують чоловічі та жіночі команди у форматі 2х2. Вік учасників – від 14 років. Турнір відбудеться на пляжі «Циганка». Для участі також потрібна попередня реєстрація за посиланням ТУТ.

“Запрошуємо тернополян та гостей міста долучитися до спортивного свята, активно провести вихідний день та разом передати вогонь перемоги”, – зазначили у ТМР.