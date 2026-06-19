На лінію 102 звернувся житель одного з сіл Великогаївської громади про те, що сусід погрожує йому фізичною розправою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 міста Тернополя.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між власниками двох господарств, які межують. Через неприязні відносини, один сусід висловив претензії іншому через те, що йому заважають зварювальні роботи, які проводив потерпілий, облаштовуючи паркан. Від сварки 66-річний зловмисник перейшов до погроз. Приніс пляшку з рідиною і облив сусіда, погрожуючи підпалити. Як згодом з’ясувалося, потерпілого було облито бензином.



Поліцейські вилучили з місця події речові докази та скерували їх на експертизу. За даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України – погроза розправою.



Вирішується питання про оголошення підозри.

