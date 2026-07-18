Під час грози дерева можуть стати справжніми «магнітами» для блискавки.

Висота, вологість деревини, будова крони та навіть вид дерева впливають на ризик ураження.

Деякі породи, як-от дуб або тополя, потрапляють у зону підвищеної небезпеки, тоді як інші менш привабливі для електричного розряду.

Тополя

Дерево притягує до себе блискавку, тому потенційно є небезпечним для висаджування на подвір’ї. Якщо тополя росте близько біля дому, то небезпека від посадки такого дерева ще вища, оскільки тонкі та крихкі гілки можуть стати причиною пожежі, якщо впадуть на будинок.

Сосна

Це дерево також є уразливим й дуже сильно небезпечним. Якщо в сосну вдаряє блискавка, то кора розлітається на десятки метрів навколо. Ніколи не варто садити це дерево близько біля оселі, бо воно може зачепити дім.

Дуб

Найнебезпечнішим деревом є дуб, який найкраще проводить розряд електрики. Під час сильної грози, блискавка вдаряє саме в дуб. Це часто можна помітити десь в полях чи на інших нейтральних ділянках. Садити дуб близько біля оселі не можна в жодному разі.