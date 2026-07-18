Справжній офіцер, надійний друг, відданий захисник України. Користувався повагою серед побратимів. Таким був підполковник ЗСУ Сергій Ємельянов. На жаль, серце Героя зупинилося… У смутку та скорботі батьки, дружина, донька… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У пʼятницю, 17 липня, перестало битися серце підполковника ЗСУ Ємельянова Сергія.

Покійний очолював Чортківський РТЦК та СП у перші дні повномасштабної російсько-української війни. Згодом був переведений в одну із військових частин у зону бойових дій.

Усі, хто його знав, згадують про нього як відданого захисника України, професійного офіцера та людину, яка користувалася повагою серед побратимів.

Зустріч тіла Героя відбудеться у неділю, 19 липня, о 12:00 годині в Соборі верховних апостолів Петра та Павла.

Псалтир: неділя, 19 липня, о 19:00 годині в кімнаті смутку, що по вул. В. Великого, 1.

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 20 липня, о 12:00 в кімнаті смутку, що на вул. В. Великого, 1», – написали у Чортківській міськраді.

Марія Маньовська: «Прекрасна ЛЮДИНА! Вічна і світла памʼять! Хай з Богом спочиває. Щирі співчуття батькам, дружині, донечці Марічці».

Natasha Demydas: «Вічна пам’ять Герою України. Співчуття рідним. Жаль, біль і смуток».

Володимир Томіцький: «Мав честь служити разом… Вічна і світла пам’ять . Спочивай з Богом. Співчуття рідним».