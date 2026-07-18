З 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може бути тимчасово недоступним через проведення технічних робіт, які переважно триватимуть у нічний час.

У Міністерстві оборони України радять користувачам заздалегідь підготуватися та мати при собі фізичний документ.

Зокрема, рекомендують завантажити PDF-версію документа безпосередньо в застосунку – для цього на головному екрані потрібно натиснути «+» і обрати функцію «Завантажити PDF». За можливості документ варто також роздрукувати.

Після завершення технічних робіт усі сервіси працюватимуть у звичному режимі.