На фасаді приміщення Шумського управління з експлуатації газового господарства встановили меморіальну дошку на честь Захисника України Сергія Фурмана. Минуло пів року від дня його загибелі.

Сергій працював слюсарем з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

Встановлення меморіальної дошки стало знаком пошани й вдячності Герою від його колег. Почесне право відкрити її надали братові Сергія, який нині також захищає Україну в лавах Збройних Сил України.

Слова підтримки рідним та колегам висловили міський голова Вадим Боярський, директор Тернопільської філії «Газмережі» Орест Жеребецький та начальник Шумського управління з експлуатації газового господарства Сергій Рудзінський.

Фурман Сергій Дем’янович народився 14 липня 1999 року в селі Кордишів. У жовтні 2023 року був прийнятий на військову службу за контрактом. Служив оператором-механіком батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 17 січня 2026 року внаслідок поранень, отриманих поблизу села Богородичне Донецької області.

Вічна пам’ять і шана Герою.