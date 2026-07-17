20-річний фігурант отримав підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її син отримав тілесні ушкодження під час конфлікту. 17-річного потерпілого було госпіталізовано з переломом ребра та пневмотораксом.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили, що конфлікт у потерпілого виник із 20-річним жителем села Острів. Молоді люди посперечалися через дівчину, до котрої потерпілий начебто залицявся.

Неконтрольована агресія призвела до того, що старший з опонентів отримав підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.