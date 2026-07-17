У Тернополі вшанували пам’ять військовослужбовця Володимира Боїла, який віддав життя за Україну. На фасаді будинку на вул. Фридерика Шопена, 17 відкрили меморіальну дошку на його честь.

У відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні та друзі загиблого захисника, представники влади, духовенства та громадськості. Також пам’ять Героя вшанував міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Володимир був з тих людей, про яких говорять, що на них тримається світ. Щирий, працьовитий, справжній. Він був хорошим майстром, люблячим чоловіком і батьком. Навесні 2023 року став на захист України, а 18 травня 2025 року загинув, прикриваючи своїх побратимів. Так чинять лише Герої. Ця меморіальна дошка є символом нашої пам’яті й вдячності. Кожен, хто проходитиме повз, згадає воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам’ять і слава всім нашим Героям», – наголосив Сергій Надал.

Священнослужителі освятили меморіальну дошку, після чого присутні вшанували воїна хвилиною мовчання.

Довідка

Володимир Боїло народився 17 липня 1994 року на Чортківщині. Після одруження проживав у Тернополі, працював зварювальником, разом із дружиною виховував сина. У березні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у підрозділі Сил спеціальних операцій, мав позивний «Косарь».

18 травня 2025 року старший солдат Володимир Боїло загинув поблизу Юнаківки на Сумщині під час виконання бойового завдання, прикривши своїх побратимів. Похований на Пантеоні Героїв у Тернополі. За мужність і самопожертву нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, відзнакою Міністерства оборони України «Хрест Сил спеціальних операцій» та удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).