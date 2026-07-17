“Людина без любові, як квітка без поливу: або засохне, або – кактус”, — жартують у Кременецькому ботанічному саду. У ці спекотні липневі дні там розквітли кактуси.

Фото опублікували на сторінці Кременецького ботсаду у фейсбуці.

“У нашому ботанічному саду всі рослини виплекані з любов’ю. Навіть ті, що здаються “колючими” зовні, просто колись виростили свій захисний панцир через брак турботи. А про ботанічний сад – чиста правда, адже без щоденної турботи та любові колекції рослин просто не вижили б”, — кажуть працівники ботсаду.