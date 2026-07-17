Відділ протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України розшукує Мелимуку Лесю Михайлівну, 1968 року народження, уродженка села Вовківці Борщівської громади, яка переховується від органів досудового розслідування.

Жінка розшукується у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Якщо вам відоме місце перебування розшукуваної або ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити її місцезнаходження, просимо невідкладно повідомити працівників Відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області.

Телефони для повідомлень:

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