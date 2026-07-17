37 мешканців одного з сіл Тернопільського району стали донорами
37 донорів. Понад 16 літрів крові. Саме такий результат виїзної донації мобільного хабу «Теплокровні» у Великих Гаях Тернопільського району.
«Щиро дякуємо всім, хто знайшов час і долучився до донації. Кожна крапля крові – це шанс на порятунок для тих, хто сьогодні бореться за життя.
Окрема подяка Великогаївській громаді за підтримку та всім, хто допоміг організувати цей день.
До нових зустрічей у мобільному хабі «Теплокровні» – написали у Тернопільському центрі крові.