37 донорів. Понад 16 літрів крові. Саме такий результат виїзної донації мобільного хабу «Теплокровні» у Великих Гаях Тернопільського району.

«Щиро дякуємо всім, хто знайшов час і долучився до донації. Кожна крапля крові – це шанс на порятунок для тих, хто сьогодні бореться за життя.

Окрема подяка Великогаївській громаді за підтримку та всім, хто допоміг організувати цей день.

До нових зустрічей у мобільному хабі «Теплокровні» – написали у Тернопільському центрі крові.