У Тернополі на вулиці Лепкого власник автомобіля Toyota Camry помітив під капотом плазуна.

Чоловік побоювався, що це отруйна змія, тож звернувся по допомогу до рятувальників,є.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

На виклик прибули фахівці групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони обережно вилучили з-під капота автомобіля плазуна.

Виявилося, що це не змія, а вуж. Після цього плазуна випустили у природне середовище.