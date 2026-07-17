Розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.

Понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини.

Для громадян це означає зрозумілий і прозорий процес без повторних заяв та зайвих звернень. Водночас автоматизація зменшує навантаження на державні установи.

Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично.

Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом Президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.

Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП.

Сам застосунок не продовжує відстрочки – він показує актуальну інформацію з державного реєстру.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Дані в державних реєстрах автоматично перевіряються для 22 категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.

Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти.

Вчителі закладів загальної середньої освіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, звільнені з полону.

Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Якщо в державних реєстрах достатньо актуальної інформації, відстрочка продовжується.

Як відбувається продовження відстрочки

Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, щоб з’ясувати, чи зберігається підстава для відстрочки. Якщо все гаразд, термін відстрочки оновиться.

Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, а актуальну дату можна буде побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

У документі може бути вказано не конкретну дату, а формулювання «до завершення мобілізації».

Це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації.

Якщо мобілізацію продовжать і підстава для відстрочки залишиться чинною, її строк оновиться автоматично.

Точну дату можна перевірити в розширених даних у Резерв+.

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави.

Найчастіше це стосується:

людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

людей, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

батьків трьох і більше дітей;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

Це не означає, що людина втратила право на відстрочку.

Найчастіше достатньо оновити дані в державних реєстрах, за якими перевіряється підстава.

Які дані важливо перевірити для автоматичного продовження відстрочки.

Щоб відстрочка продовжилася автоматично, дані в державних реєстрах мають бути актуальними та внесеними без помилок.

Зокрема, важливо, щоб:

відомості про сім’ю були правильно внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

в актовому записі про народження був зазначений податковий номер батька або матері з інвалідністю;

актуальні відомості про інвалідність були в реєстрах Пенсійного фонду України або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;

ПІБ, дата народження та податковий номер були зазначені правильно;

для батьків трьох і більше дітей не було заборгованості зі сплати аліментів або вона не перевищувала суми виплат за три місяці.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.

Заяви на оформлення або продовження відстрочки громадяни більше не подають до ТЦК та СП.

Які відстрочки можна оформити онлайн у Резерв+

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки онлайн – це різні послуги.

Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій.

Водночас оформити нову відстрочку безпосередньо в Резерв+ зараз можуть 11 категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Перелік відстрочок, які можна оформити онлайн, продовжить розширюватись у міру налагодження обміну даними.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.