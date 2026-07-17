У Тернополі в Українському домі відбулося вшанування пам’яті полеглих захисників України. Під час заходу міський голова Сергій Надал вручив рідним загиблих військовослужбовців відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя». Посмертно це звання присвоєно 18 захисникам за мужність, героїзм та самовідданий захист територіальної цілісності й незалежності України.

«Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – це найвища відзнака нашої громади, яку ми присвоюємо Героям посмертно. За кожним із цих імен – ціле життя, сповнене мужності, честі та любові до України. Кожен із воїнів свідомо зробив свій вибір, розуміючи його ціну. Саме завдяки їхній жертовності Тернопіль і вся Україна сьогодні мають майбутнє, а наша держава залишається незалежною. Імена наших Героїв назавжди вписані в історію міста та України», – зазначив Сергій Надал.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно:

Бортник Володимир Миколайович, сержант;

Грабас Юрій Романович, старший стрілець;

Добринський Віталій Володимирович, солдат;

Долинний Дмитро Михайлович, солдат;

Дрозд Тарас Олегович, солдат;

Ковальський Андрій Михайлович, молодший сержант;

Королішин Тарас Теодорович, солдат;

Кренцель Іван Зеновійович, головний сержант;

Луханін Юрій Васильович, головний сержант;

Маслак Володимир Олександрович, молодший сержант;

Покойовий Анатолій Миколайович, солдат;

Рижук Богдан Анатолійович, солдат;

Сененький Богдан Михайлович, солдат;

Стельмащук Ігор Богданович, молодший сержант;

Тимофійчук Назар Васильович, солдат;

Федусь Сергій Петрович, солдат;

Ширяєв Андрій Мирославович, солдат;

Шмир Андрій Вячеславович, солдат.

Вічна пам’ять та шана загиблим військовослужбовцям!