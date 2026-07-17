Правоохоронці Тернопільщини припинили схему трудової експлуатації підопічних одного з психоневрологічних будинків-інтернатів області. За даними слідства, людей систематично використовували як безоплатну робочу силу. Організатору протиправної діяльності повідомили про підозру у торгівлі людьми.

Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури встановили, що очільник психоневрологічного будинку-інтернату організував схему трудової експлуатації підопічних закладу. Посадовець залучав пацієнтів до фізичних робіт, які не були пов’язані з лікуванням чи доглядом.

Їх використовували як безоплатну робочу силу для виконання сільськогосподарських, господарських та інших робіт, а неправомірну вигоду за працю отримував керівник закладу. Один з фактів отримання грошей задокументували працівники поліції.

Поліцейські встановили, що через стан здоров’я, залежність від персоналу та свій уразливий стан потерпілі не могли відмовитися від виконання цих робіт чи самостійно захистити свої права.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи фігуранта, а також у його транспортних засобах.

У результаті слідчих дій вилучили документацію, особові справи підопічних інтернату, військово-облікові документи військовозобов’язаних пацієнтів, списки недієздатних осіб, історії хвороби, документи щодо добровільних внесків підопічних, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також щоденник обліку осіб, яких, за даними слідства, залучали до виконання робіт.

Фігуранта, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми, вчинена щодо кількох осіб або з використанням їхнього уразливого стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення, а також перевіряють причетність інших осіб до функціонування протиправної схеми.