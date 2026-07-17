Оперативники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції викрили зловмисника, причетного до серії крадіжок із торгових автоматів питної води. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



До співробітників поліції почали надходити повідомлення від підприємців про викрадення коштів із водоматів у різних мікрорайонах Тернополя. У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний житель одного із сіл Тернопільського району.



Поліцейські задокументували його причетність до п’яти фактів крадіжок із водоматів. Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить понад 20 тисяч гривень.



За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігурантові уже оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, повідомили в обласній поліції.





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