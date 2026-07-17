Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив відзнаки жителям громади, яким присвоєно статус борця за незалежність України у ХХ столітті. Відповідний статус отримали одинадцять тернополян, п’ятьом із них його присвоєно посмертно.

Відзнаки отримали Віктор Литвинчук, Василь Деревляний, Роман Бойко, Микола Новосільський, Євгеній Філь та Ганна Шаварин.

Посмертно статус присвоєно Надії Чорній, Марії Митюк (Шафранській), Петру Кривому, Тимофію Пастуху та Володимиру Колінцю. Пам’ятні відзнаки отримали їхні рідні.

Під час вручення відзнак міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що подвиг борців за незалежність є прикладом для сучасних захисників України.

«Сьогодні дуже визначальна подія для нашого міста. Ми вручаємо відзнаки борцям за незалежність України – людям, які свого часу не мовчали, а діяли. Саме завдяки їм ми сьогодні маємо незалежну Україну. Я вірю, що наші військові, які нині боронять державу, є їхніми гідними послідовниками. Вони мають на кого рівнятися і з кого брати приклад. Ці люди вибороли Україну, а сучасні захисники сьогодні її захищають. Їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста», -зазначив Сергій Надал.

Ідея запровадження статусу борця за незалежність України у ХХ столітті на території Тернопільської міської територіальної громади виникла у 2023 році. Підставою для цього став Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», ухвалений Верховною Радою України. Запровадження такого статусу є черговим кроком у справі вшанування людей, які своєю діяльністю, громадянською позицією та жертовністю наближали відновлення незалежності України.