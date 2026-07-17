У Львові відбувся літній чемпіонат України з легкої атлетики. Студенти Західноукраїнського національного університету виступили у складі збірної Тернопільської області та гідно представили Класичний університет Тернополя на головній спортивній арені країни, продемонструвавши високий рівень підготовки, виборовши призові місця й встановивши особисті рекорди.

Студентка юридичного факультету ЗУНУ Тетяна Когут в бігу на 1500 метрів серед жінок з результатом 4:19,63 секунд стала чемпіонкою України та встановила новий рекорд області на цій же дистанції, а в бігу на 5000 метрів з результатом 16:28,48 секунд виборола четверте місце.

Студентка соціально-гуманітарного факультету Наталія Бучинська в метанні диску посіла 5 місце у дорослому фіналі з результатом 41 м 19 см, покращивши свій результат. Серед молоді Наталя посіла четверте місце.

Студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Олександр Сеньків в метанні молота посів 4 місце серед молоді та увійшов у топ-5 дорослого заліку, встановивши новий особистий рекорд. Здобувач освіти цього ж факультету Артем Цвєтков в бігу на 1500 метрів посів 4 місце у фінальному забігу серед молоді.

Студент факультету економіки та управління Дмитро Федорів у бігу на довгі дистанції (5000 метрів) фінішував на 9 позиції, принісши важливі очки до загальнокомандного заліку.

Адміністрація університету та кафедра фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ щиро вітають атлетів та їхніх наставників із потужним виступом на всеукраїнському рівні.