За статеві злочини проти неповнолітньої перед судом постане житель Шумська.

Жертвою зловмисника стала 15-річна дівчина. Слідчі довели причетність фігуранта до двох фактів сексуального насильства.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, підозрюваний був вітчимом потерпілої. Проживаючи з неповнолітньою в одній квартирі, він двічі чинив щодо неї сексуальне насильство.

Зі слів потерпілої, вперше він став чіплятися до неї у червні минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння. Тоді дівчина вирішила нікому не розповідати про цей випадок. Через декілька місяців знахабнілий вітчим зґвалтував неповнолітню.

Зловмисника звинувачено у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 152 (зґвалтування) та частиною 3 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.