Патрульні отримали повідомлення від соціальної працівниці, яка занепокоїлася станом своєї підопічної.

“Жінка не виходила на зв’язок, тож заявниця припустила, що їй може знадобитися допомога”, — розповіли у патрульній поліції Тернопільської області.

Патрульний Степан Бліщук та інспекторка роти ТОР Тетяна Очкусь за допомогою сусідів зв’язалися з родичем жінки, з’ясували, хто має ключі від помешкання, та потрапили до квартири.

Там вони виявили літню жінку на підлозі. Вона повідомила, що впала, вдарилася головою та близько двох діб не могла самостійно підвестися.

Інспектори негайно викликали швидку та допомогли медикам транспортувати жінку з 5 поверху до карети швидкої. Надалі її ушпиталили.