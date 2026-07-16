До Тернополя дістався норвезький волонтер Йонас Саєд — мандрівник, громадський діяч і депутат парламенту Норвегії, який обрав незвичний формат підтримки України. Його ініціатива поєднує подорож і благодійність, розповіли у Тернопільській ОВА.

Йонас Саєд вирушив у дорогу з Норвегії та подолав тисячі кілометрів велосипедом, проїхавши через країни Північної Європи та Балтії, перш ніж дістатися України. Такий формат — це не просто подорож, а спосіб привернути увагу до підтримки нашої держави на міжнародному рівні.

Його мета — зібрати кошти на придбання автомобіля для Збройних сил України. Такий транспорт необхідний для виконання бойових завдань, евакуації та забезпечення підрозділів на передовій.

Особливість цієї ініціативи — у самому форматі. Волонтер долає маршрут велосипедом, зупиняється в різних містах, спілкується з людьми, розповідає про Україну та залучає нових донорів. Таким чином допомога формується поступово, але охоплює значно ширшу аудиторію.

«Для мене ця поїздка — не просто дорога, а можливість говорити про Україну з людьми в різних країнах і залучати їх до підтримки. Я свідомо обрав формат подорожі велосипедом, адже це дає змогу зупинятися в містах, спілкуватися з громадами, політиками, військовими та доносити правду про війну і потреби українців.

Я представляю парламент Норвегії і говорю від імені своєї країни: ми підтримуємо Україну і будемо це робити надалі. Але для мене важливо було також особисто пройти цей шлях — щоб показати, що підтримка має бути не лише на рівні рішень, а й на рівні конкретних дій», — зазначив Йонас Саєд.

Йонас Саєд — один із наймолодших мерів в історії Норвегії у минулому, сьогодні депутат парламенту та активний міжнародний партнер України. Він уже не вперше підтримує українців — раніше організовував благодійні ініціативи та долучався до передачі допомоги для військових.

Окремим прикладом співпраці є укладений у вересні 2023 року меморандум між Залозецькою селищною радою та муніципалітетом Сокндаль у Норвегії. Партнерство передбачає розвиток культури, освіти, спорту, медицини, соціальної сфери та молодіжних обмінів, а також зміцнення взаєморозуміння і дружніх зв’язків між громадами.