У місті на Тернопільщині пролунав вибух: поліція з’ясовує обставини
Поліцейські розслідують обставини вибуху в Борщеві на Тернопільщині.
Як розповіли у поліції області, на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера підрозділу ДСНС, що на вулиці Данила Галицького пролунав вибух.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чортківського районного управління та інші екстрені служби.
“За попередніми даними, до вибуху міг призвести витік газу у закинутому будинку. Загиблих та травмованих немає”, — розповіли в поліції.
На місці події працюють аварійні служби для ліквідації наслідків.