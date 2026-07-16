Поліцейські розслідують обставини вибуху в Борщеві на Тернопільщині.

Як розповіли у поліції області, на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера підрозділу ДСНС, що на вулиці Данила Галицького пролунав вибух.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чортківського районного управління та інші екстрені служби.

“За попередніми даними, до вибуху міг призвести витік газу у закинутому будинку. Загиблих та травмованих немає”, — розповіли в поліції.

На місці події працюють аварійні служби для ліквідації наслідків.