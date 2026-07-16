23 липня у Тернополі відбудеться турнір з дворового мініфутболу серед підлітків віком 15-16 років.

Змагання розпочнуться о 10:00 на універсальному спортивному майданчику за адресою вул. 15 Квітня, 35.

Участь у турнірі можуть взяти команди у складі 8 гравців (5 основних та 3 запасних). Попередня реєстрація триває за посиланням ТУТ.

Турнір стане чудовою нагодою для юних футболістів продемонструвати свої спортивні вміння, відчути командний дух, позмагатися з однолітками та провести час у дружній спортивній атмосфері. На учасників чекають захопливі матчі, нові знайомства та яскраві емоції.

Організатори заходу – управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.