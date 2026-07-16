Проблема велосипедних крадіжок – надзвичайно актуальна. Поліцейські документують випадки, коли зловмисники об’єктом збагачення обирають саме двоколісний транспорт. Приміром, лише за останні тижні надійшло декілька десятків заяв від потерпілих про вчинення таких злочинів.



Один з випадків стався на масиві Дружба. З багатоповерхівки невідома особа, пошкодивши трос-замок, викрала двоколісник. Зі слів потерпілої, вартість краденого – майже вісім тисяч гривень.



Оперативникам Тернопільського райуправління поліції вдалося встановити особу, причетну до майнового злочину. Зловмисницею виявилася раніше неодноразово судима жителька обласного центру, 1997 року народження. Крадений велосипед вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.



Поліцейські мають чимало методів, аби ефективно розкривати такі злочини, але нагадують жителям області основні правила захисту свого майна.



Насамперед, не залишати свій велосипед, скутер чи інший двоколісний транспорт без нагляду. Якщо ж неможливо тримати річ у полі зору, то обов’язково скористайтеся механізмами, які завадять зловмисникам скоїти крадіжку – троси, замки, блокування керма чи коліс – сьогодні ринок переповнений захисним обладнанням. Головне – вибрати міцне та надійне. Ще один запобіжний захід – нанесення на велосипед додаткового маркування, малюнка. Ці дані під час викрадення обов’язково повідомте поліцейським – це допоможе швидше розшукати крадене майно.



Якщо ж сталася крадіжка – не зволікайте, повідомляйте на лінію 102. Розкриття злочинів по гарячих слідах – завжди ефективніше.



Також поліцейські нагадують про відповідальність за вчинення майнового злочину. Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, кваліфікується за частиною 4 статті 185 КК України і передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.





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