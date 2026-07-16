У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито пропам’ятну виставку «Виколихував у серці вірші», присвячену 90-річчю від дня народження відомого українського поета, перекладача, журналіста та культурного діяча Бориса Демківа (1936–2001).

Експозиція фондових матеріалів презентує творчий та життєвий шлях митця, чий внесок у розвиток культури Тернопілля та України став вагомим взірцем служіння рідному слову.

Основу виставки склали матеріали, передані до фондів музею донькою поета. Це оригінали рукописів та чернетки поетичних творів; першодруки та прижиттєві видання з авторськими присвятами; архівні світлини, що фіксують різні періоди життя та професійної діяльності літератора, розповіла Лариса Лучків, завідувачка сектора відділу фондів ТОКМ.

Історико-культурний контекст постаті Бориса Демківа: поетична пісенна творчість, громадська діяльність.

Борис Демків – автор слів популярної у 1970-х роках пісні «Квіти ромену», яка увійшла до золотого фонду української естради.

Митець активно підтримував творчу молодь, гуртуючи її навколо відомого літературного об’єднання «Сонячні кларнети».

Також Борис Демків протидіяв радянській цензурі. За безкомпромісну громадянську позицію радянська влада заборонила до друку його збірку «Контрасти», вилучивши її з літературного процесу разом із творами Миколи Руденка та Дмитра Павличка.

Творча спадщина Бориса Демківа – це глибокі філософські роздуми про призначення людини, національну ідентичність та збереження рідної мови.

«Запрошуємо краєзнавців, дослідників української літератури, студентську молодь та всіх шанувальників поетичного слова відвідати виставку та детальніше ознайомитися з новими гранями творчості нашого видатного земляка», – зазначила Лариса Лучків.