У Тернополі під час лабораторного дослідження партії динь, що надійшла з міста Ізмаїл, було виявлено перевищення допустимого вмісту нітратів: 184,4 мг/кг при нормі до 90 мг/кг.

Про це повідомиои в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У результаті, 500 кг продукції не було допущено до реалізації.

«Закликаємо жителів області купувати харчові продукти лише у місцях санкціонованої торгівлі, де вони проходять обов’язковий ветеринарно-санітарний контроль та лабораторні дослідження», – заявили у відомстві.