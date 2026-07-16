Експериментальний проєкт з навчання жінок на професії, в яких жінки традиційно не були достатньо представлені, за запитом роботодавця стартував у 2025 році. За цей час на Тернопільщині такою можливістю скористалися 66 жінок. З початку 2026 року до програми долучилися 20 учасниць, які вирішили змінити професійний напрям і розпочати новий етап кар’єри.

Про це повідомляє відділ комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, які мають високий попит серед роботодавців.

Максимальний термін навчання – 10 місяців, його вартість оплачує служба зайнятості, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 33 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Перелік професій, на які можуть навчатися жінки за експерементальним проєктом включає:

верстатниця деревообробних верстатів та верстатниця широкого профілю;

водійка автотранспортних засобів, навантажувача, трамвая та тролейбуса;

електрогазозварниця;

електромонтерка з ремонту та обслуговування електроустаткування та з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;

майстерка з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів та з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;

машиністка екскаватора, крана, крана металургійного виробництва;

монтажниця систем утеплення будівель;

операторка верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів та котельні;

помічниця машиніста електровоза та машиніста тепловоза;

слюсарка-ремонтниця, спеціалістка з ремонту колісних транспортних засобів, рухомого складу, сільськогосподарських машин та устаткування;

столярка, столярка будівельна, теслярка, токарка;

трактористка, трактористка-машиністка сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;

фрезерувальниця.

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн. Онлайн-заявка надсилається через офіційний портал служби зайнятості. Після її опрацювання фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей. Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де також можна отримати консультацію та безпосередньо оформити заявку.

Детальніше про проєкт на сайті Державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua/profnavch/navchwomen

Фото ілюстративне.



