На Тернопільщині 70 жителів невеликої громади стали донорами
Мобільний хаб «Теплокровні» продовжує подорож Тернопільщиною. Донорський хаб разом із командою Тернопільського центру служби крові працював у Борсуківська територіальна громада.
До донації долучилися 70 небайдужих жителів. Для такої невеликої громади це справді вражаючий результат, який вкотре підтверджує: тут добре розуміють ціну донорської крові.
«Щиро дякуємо кожному донору за небайдужість.
Разом ми допомагаємо рятувати життя», – написали у центрі крові.