Мобільний хаб «Теплокровні» продовжує подорож Тернопільщиною. Донорський хаб разом із командою Тернопільського центру служби крові працював у Борсуківська територіальна громада.

До донації долучилися 70 небайдужих жителів. Для такої невеликої громади це справді вражаючий результат, який вкотре підтверджує: тут добре розуміють ціну донорської крові.

«Щиро дякуємо кожному донору за небайдужість.

Разом ми допомагаємо рятувати життя», – написали у центрі крові.