Представники Західноукраїнського національного університету продовжують впевнено підкорювати світові спортивні арени та гідно презентувати рідну альма-матер і Україну.

Нещодавно у місті Крайова (Румунія) відбувся престижний юніорський чемпіонат Балканської легкоатлетичної асоціації (ABAF U20). У складі збірної команди України участь у змаганнях взяв перспективний легкоатлет, студент соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Максим Лаврик.

Спортсмен виступив у надскладному секторі для штовхання ядра. У запеклій та безкомпромісній боротьбі Максим продемонстрував високу майстерність, штовхнувши снаряд на позначку 18,56 метра. Атлет посів почесне 4 місце у підсумковому протоколі, показавши однаковий результат з володарем третього місця. Лише за додатковими технічними показниками (результатами інших спроб) суперник зумів випередити українця. Такий виступ свідчить про колосальний потенціал та високий європейський рівень тернопільського богатиря.

Попереду на Максима чекає ще відповідальніший старт. Завдяки стабільним високим результатам виконком Федерації легкої атлетики України офіційно затвердив Максима Лаврика у складі національної збірної. З 5 по 9 серпня студент ЗУНУ захищатиме честь країни на юніорському Чемпіонаті світу з легкої атлетики (U20), який прийматиме місто Юджин (штат Орегон, США).