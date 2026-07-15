Назарій Таїров, Назарчик, молоденький воїн, надія і гордість рідних. Тільки б жити, мріяти, любити… Вічна пам’ять тобі, Назаре! Легеньких небесних хмарин!

«11 липня 2026 року поблизу населеного пункту Новосергіївка Харківської області, під час виконання обов’язків військової служби та захисту територіальної цілісності і незалежності України, загинув наш земляк, житель села Переволока, солдат Назарій ТАЇРОВ, 2004 року народження, старший навідник протитанкового відділення взводу вогневої підтримки.

Молодий воїн віддав найдорожче — своє життя — за мирне майбутнє українського народу, за свободу та незалежність нашої держави.

Бучацька міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Назарія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою України!» – повідомили в Бучацькій громаді.