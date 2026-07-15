67-річний американець Клей Роджерс подолав тисячі кілометрів, щоб допомагати українцям під час війни. Зараз він волонтерить у Чорткові на Тернопільщині. Його історію розповіли у Чортківській міській раді.

Клей не має жодного українського коріння чи зв’язків з Україною. Він приїхав сюди вперше під час Євромайдану. Чоловік пояснює, що не міг залишатися осторонь, коли бачив, як українці відважно виборюють своє право на демократичне майбутнє.

Вдруге Клей повернувся до України в жовтні 2022 року в розпал повномасштабного вторгнення. Він прагнув на власні очі побачити, що тут коїться, щоб розповідати це у себе вдома.

Те, що Клей зрештою опинився саме в Чорткові, – не випадковість. У себе на батьківщині, в американському штаті Кентуккі, він познайомився з нашою землячкою – Вірою Сиротою-Яблонь, яка родом із села Звиняч. Вони стали хорошими друзями, вона його навчає української, він допомагає з англійською.

Будучи дуже активним у соціальних мережах, Клей постійно стежив за подіями на фронті й паралельно шукав інформацію про Чортківщину. Так він натрапив на сторінку місцевого благодійного фонду і вирішив, що наступна поїздка буде сюди.

Прибувши до Чорткова, Клей зв’язався з керівником благодійного фонду і заявив, що хоче волонтерити та бути максимально корисним.

Вдома, в Америці, за Клея переживають його діти. Поїздка в країну, де щодня лунають сирени та літають ракети – стрес для рідних. Проте вони побачили, наскільки це важливо для батька, зрозуміли його та відпустили.

На лінії бойового зіткнення Клей наразі не був, але не виключає для себе жодних варіантів і готовий допомагати там, де це буде необхідно.