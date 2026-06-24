Ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк взяла участь у круглому столі «Тридцять років Конституції України: здобутки та виклики сучасності», що відбувся у Верховній Раді України з ініціативи Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Захід об’єднав науковців, представників університетів, народних депутатів України, зокрема й авторів Основного Закону 1996 року. Круглий стіл відкрив цикл заходів, приурочених до Дня Конституції України, та став важливим майданчиком для фахової дискусії про сучасний стан і майбутнє українського конституціоналізму.

Учасники обговорили ключові виклики, що постають перед Україною в умовах повномасштабної війни, питання зміцнення демократичних інституцій, утвердження верховенства права, захисту прав і свобод громадян, а також роль Конституції України як правової основи державності та європейського вибору нашої країни.

Ювілейний рік Основного Закону вкотре підкреслює його фундаментальне значення для українського народу. Конституція України є не лише правовим документом, а й символом державної зрілості, національної гідності та непохитності демократичних цінностей.

Участь ректора Західноукраїнського національного університету Оксани Десятнюк у цьому заході засвідчує активну позицію університетської спільноти ЗУНУ у процесах державотворення, розвитку правової культури, зміцнення громадянського суспільства та формування інтелектуального простору сучасної України.

Західноукраїнський національний університет і надалі долучатиметься до важливих суспільних, наукових та державницьких ініціатив, спрямованих на утвердження європейських цінностей, підтримку демократичного розвитку України та виховання покоління відповідальних громадян.