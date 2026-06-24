Поліцейські Тернопільщини взяли участь у другому етапі загальнодержавної спецоперації “Рубікон”, спрямованої на протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет-ресурси.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Масштабні заходи проводилися Національною поліцією України по всій території України. Основне завдання операції – викриття та припинення діяльності злочинних схем, учасники яких використовували сучасні цифрові технології для збуту заборонених речовин.

У Тернопільській області оперативники провели низку контрольованих закупок наркотичних засобів і психотропних речовин. За результатами проведених заходів правоохоронці задокументували діяльність осіб, причетних до функціонування нелегального наркоринку. Йдеться не лише про безпосередніх збувачів, а й про тих, хто забезпечував роботу інтернет-магазинів, логістичних маршрутів та отримали докази функціонування незаконної системи онлайн-збуту через Telegram-канали.

У межах другого етапу спецоперації поліцейські Тернопільщини викрили десятьох осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків. Серед фігурантів як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 40 років. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько кілограма психотропних речовин.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Тривають слідчі та оперативні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до організації та забезпечення діяльності незаконної мережі.

Операція “Рубікон” – це частина системної роботи Національної поліції з протидії наркозлочинності та ліквідації сучасних каналів розповсюдження наркотиків, що функціонують у цифровому середовищі.