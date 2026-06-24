26 червня об 11:00 год у бібліотеці ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету відбудеться відкриття стели пам’яті Героїв університетської спільноти в межах проєкту «Літопис мужності».

Проєкт покликаний увіковічнити пам’ять студентів, викладачів та працівників Західноукраїнського національного університету, які віддали своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Стела пам’яті стане символом шани, вдячності та незгасної пам’яті про тих, хто ціною власного життя боронив нашу державу та її майбутнє.