Експосадовцю Тернопільської міськради повідомлено про підозру через передачу землі громади приватним особам.

Про це розповіли у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури на зловживанні службовим становищем викрито колишнього начальника управління містобудування, архітектури та кадастру – головного архітектора Тернопільської міської ради.

За даними слідства, у 2018 та 2020 роках він незаконно надав висновки про погодження проєктів землеустрою щодо комунальних земель у Тернополі.

Ці документи дали можливість передати ділянки, які належали громаді, у приватну власність третіх осіб.

Йдеться про землю на вулицях Білогірській, Чернівецькій та 15 Квітня.

За висновками слідства, через дії посадовця Тернопільська громада втратила земельні ділянки вартістю понад 3 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки для її інтересів.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – заставу в розмірі 266 240 грн.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП у Тернопільській області, оперативний супровід – УСР у Тернопільській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.