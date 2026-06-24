З 1 липня в Тернополі встановлено нові тарифи на воду для населення: водопостачання – 38,46 грн, водовідведення – 34,32 грн за кубометр без ПДВ.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Зазначається, що на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про встановлення нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП «Тернопільводоканал».

Відповідно до прийнятого рішення, з 1 липня 2026 року для населення та юридичних осіб встановлено такі тарифи (без ПДВ):

• централізоване водопостачання – 38,46 грн за 1 куб. м;

• централізоване водовідведення – 34,32 грн за 1 куб. м.

Водночас виконавчий комітет прийняв рішення про запровадження додаткової місцевої пільги у зв’язку зі зміною тарифів на водопостачання та водовідведення.

Зокрема, доручено внести зміни до міської програми «Турбота», відповідно до яких за рахунок коштів міського бюджету компенсуватиметься різниця між показниками загальнобудинкового лічильника води та сумою показників квартирних лічильників, переданих мешканцями. Тобто, якщо між обсягом води, зафіксованим загальнобудинковим лічильником, та сумарними показниками квартирних лічильників виникатиме різниця, її вартість покриватиметься коштом міського бюджету. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на мешканців багатоквартирних будинків.

Відповідно до чинного законодавства та постанов Кабінету Міністрів України, КП «Тернопільводоканал» і надалі здійснюватиме нарахування та відображення в платіжних документах обсягів води, що виникають як різниця між показниками загальнобудинкового та квартирних лічильників. Проте вартість цієї різниці компенсуватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Тому відповідні суми й надалі відображатимуться у платіжках, однак не виставлятимуться мешканцям до оплати.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена суттєвим зростанням виробничих витрат підприємства та тривалим застосуванням тарифів, розрахованих на основі економічних показників 2020–2021 років, зазначили у міській раді.

Рішення виконавчого комітету набирає чинності з 1 липня 2026 року.