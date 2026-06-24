Водій віз майже 20 кубічних метрів бука за підробленими документами, повідомили у поліції Тернопільщини.

“У селі Рогачин Нараївської громади співробітники патрульної поліції зупинили автопоїзд, завантажений деревиною. На вимогу пред’явити документи водій надав товарно-транспортну накладну, але дані у ній виявилися сумнівними”, — розповіли у поліції.

Виявилося, що водій вантажівки з напівпричепом перевозив зрубані дерева породи бук. У супровідних документах, наданих поліцейським, був вписаний інший транспортний засіб та деревина іншої породи. Яким чином майже 20 кубічних метрів лісопродукції дорогої породи опинилися на автопоїзді, поліцейські з’ясовують.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконне перевезення лісу. Встановлюється сума збитків.

Автопоїзд з деревиною вилучено. Вирішується питання про арешт.