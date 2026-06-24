Лейтенант Олександр Попілевич загинув на 27-му році життя. Молодий, вродливий, мужній, цвіт нації, надія і гордість батьків. Вічна пам’ять тобі, Олександре! Легких небесних хмарин!

«З болем повідомляємо, що наша громада знову зазнала важкої втрати.

22 червня 2026 року загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, офіцер відділення забезпечення безпеки іноземних делегацій, лейтенант ПОПІЛЕВИЧ Олександр Сергійович, 1999 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі полеглого Захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Олександра. Розділяємо біль непоправної втрати разом із його родиною.

Вічна пам’ять Захиснику України, який віддав своє життя за свободу, незалежність та мирне майбутнє нашої держави», – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Під дописом друзі, знайомі залишають сотні коментарів із словами співчуття та болю.

«Неможливо знайти слова, які могли б втамувати такий біль. Світла пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну. Нехай Господь дасть батькам та всій родині сили пережити цю важку втрату. Сумую разом з вами. Вічна пам’ять Олександру», – Галина Пашковська.

Царство Небесне. Вічна і Світла Пам’ять. Найщиріші співчуття рідним… Такий молодий. Яке горе…» – Надія Савицька.