Тернопільські випускники вкотре підтвердили високий рівень знань та якісну підготовку в закладах освіти громади, повідомляє міська рада. За результатами Національного мультипредметного тесту двоє учнів отримали максимальні 200 балів з англійської мови.

Зокрема, найвищий результат з англійської мови отримала випускниця 11-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №22 Дарія Гусак.

Максимальні 200 балів з англійської мови також здобув випускник Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Владислав Цінкевич.

“Щиро вітаємо випускників, їхніх батьків та педагогів із вагомими досягненнями. Бажаємо молоді впевнено крокувати до нових звершень, успішно реалізовувати свої мрії та досягати нових висот у навчанні й професійному житті”, — зазначили в ТМР.