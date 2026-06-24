В Україні панує справжня літня спека. Щоб охолодитися, люди йдуть відпочивати на міські пляжі. Чи безпечно там купатися? Держпродспоживслужба повідомляє результати останніх досліджень

“Попри прохолодний початок червня, літо поступово набирає обертів. Через підвищення температури повітря та встановлення спекотної погоди на пляжах Тернополя велика кількість відпочивальників. Саме у період активного відпочинку біля водойм особливо важливо, щоб місця купання відповідали санітарним вимогам, а вода була безпечною для людей”, — розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, офіційно купальний сезон у Тернополі розпочався 11 червня та триватиме до 13 вересня.

Також офіційно визначено два місця масового відпочинку населення на водних об’єктах міста Тернополя. Це відпочинково-прогулянкова зона «Циганка» (вул. Білецька) і рекреаційно-відпочинкова зона «Дальній пляж» (вул. Чумацька).

Окрім того, на території Тернопільського району функціонує пляж «Сонячний берег» із відпочинковою зоною у селищі Залізці.

Відбір проб води здійснюють двічі на рік — на початку та в розпал купального сезону. Фахівці служби вже перевірили воду на «Циганці» та «Дальньому пляжі».

“За результатами мікробіологічних, фізико-хімічних та паразитологічних досліджень встановлено, що відібрані проби води з обох рекреаційних зон відповідають вимогам наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.05.2022 №721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення». Пляжі Тернополя готові приймати відпочивальників”, — розповіли в Держпродспоживслужбі.

Як зазначається, відпочинкові зони утримуються у задовільному санітарному стані, облаштовані туалетами, душовими кабінами, місцями для занять спортом та відпочинку, дитячими спортивними майданчиками. Також на території пляжів наявні сміттєві урни та контейнери для збору твердих побутових відходів.

Фахівці Держпродспоживслужби нагадали правила безпечного відпочинку біля водойм. Не допускайте потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа. Уникайте травмування під час купання. Не заходьте у воду за наявності порізів та подряпин, а після купання приймайте душ.