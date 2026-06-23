Війна забирає молодих, щирих і мужніх. У житті Сергія Табаркевича було лише 30-е літо. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Гірка звістка сколихнула Козівську громаду. На 30-му році життя відійшов у вічність наш захисник, житель селища Козова Табаркевич Сергій Михайлович.

Військовослужбовець помер 21 червня у Харкові під час проходження військової служби.

Він до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким. Царство Небесне! Вічна пам’ять Герою!», – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.