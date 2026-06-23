Михайло Гайновський тепер оберігатиме Україну та найдорожчих його серцю людей вже із небес. Вічна пам’ять та шана Герою!

«На превеликий жаль, маємо чергову важку втрату у Монастириській громаді.

Небесне військо поповнив Герой – Михайло ГАЙНОВСЬКИЙ, 1969р.н., житель села Ковалівка. Він пішов у вічність, але назавжди залишиться у нашій пам’яті, як символ мужності, стійкості та незламності.

Михайло поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і любив Михайла Володимировича. Чин похорону 24.06.2026р. о 12.30 год. в с. Ковалівка. Просимо усіх небайдужих долучитись до похорону, щоб віддати останню шану Герою», – повідомили у монастириській міській раді.