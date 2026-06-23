У Марійському духовному центрі «Зарваниця», що є одним із найвідоміших релігійних осередків Тернопільщини, відбувся масштабний молитовний захід.

Як повідомили у Тернопільській ОВА, така проща проходить уже вдруге, згуртовуючи тисячі вірян навколо спільної молитви та підтримки тих, хто втратив найдорожче.

“Цього року участь у паломництві взяли понад 1000 прочан, серед яких — родини загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців із 48 громад області”, — розповіли в обласній військовій адміністрації.

Разом із ними на прощі були присутні капелани, військові, небайдужі громадяни та фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Тернопільщини.

Захід розпочався з Божественної літургії, після якої відбулося освячення води. Одразу після цього учасники зібралися на поминальну панахиду, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика Теодор.

Спільне богослужіння мало на меті розділити невимовний біль родин наших захисників, піднести молитви за душі Героїв та віддати шану їхньому подвигу.

У своїй промові владика Теодор висловив глибоку вдячність родинам за їхню стійкість, а також окремо подякував фахівцям із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб за їхню щоденну важливу працю й підтримку сімей українських воїнів.

“Щорічне вшанування пам’яті полеглих воїнів є свідченням глибокої вдячності суспільства тим, хто пожертвував собою заради майбутнього Батьківщини. Саме завдяки їхній жертовності сьогодні ми маємо можливість жити, творити та молитися у вільній країні”, – зазначили в Тернопільській ОВА.

Підготувала Вікторія ФАНДЗИГА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ.