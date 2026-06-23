Леонід Павлюк загинув ще у жовтні 2023 року. Він захищав Україну з перших днів війни. І лише тепер повертається додому на щиті, хоча рідні до останнього чекали свого Героя живим. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом та невимовним скорботою сповіщаємо, що підтвердилася загибель нашого земляка — Павлюка Леоніда Олександровича, 1991 року народження, жителя села Новостав.

З перших днів повномасштабної війни Леонід без вагань став на захист рідної землі. Він віддано служив старшим навідником гранатометного розрахунку протитанкового взводу механізованого батальйону.

Родина отримала офіційне повідомлення про те, що 5 жовтня 2023 року Леонід зник безвісти під час наступального бою з ворогом. Довгий час серця рідних жили надією, що він повернеться, але дива не сталось. Прийшла важка звістка, яка підтвердила найгірші побоювання. Після проведення необхідних ДНК-експертиз, факт смерті нашого захисника підтвердили офіційно.

Леонід Павлюк мужньо загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Низький уклін Воїну за його подвиг! Вічна пам’ять і слава Герою!» – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.