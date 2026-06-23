На Тернопільщині засудили шахрайку, яка виманила гроші у вдови загиблого захисника України під приводом повернення його тіла. Їй призначили 3 роки позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Збаразький районний суд визнав жінку винною у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Прокурор довів у суді, що уродженка Харкова, яка нещодавно переїхала на Тернопільщину, вирішила заробити на горі родини військовослужбовця. Боєць загинув у вересні 2024 року, а його тіло не змогли забрати з тимчасово окупованої території Донецької області.

У жовтні 2024 року шахрайка зустрілась з родичами загиблого і запевнила їх, що має надійні зв’язки у підрозділах Міноборони. Пояснила, що за 5000 доларів США зможе вирішити питання повернення тіла.

Вона вимагала передати гроші частинами: спочатку 3000 доларів США як «аванс», а решту – після доставки тіла на підконтрольну Україні територію.

Вдова, перебуваючи у глибокому розпачі віддала 3000 доларів США з числа коштів, які загиблий боєць передавав на утримання родини.

Вже за два дні обвинувачена знову з’явилася, заявивши про виникнення «ускладнень» та цинічно вимагаючи негайно віддати решту суми, при цьому зазначивши, що повернути вдасться лише «частину тіла». Тоді потерпіла з родичами відмовилися платити, запідозрили обман та звернулися до правоохоронців.

У червні 2025 року тіло полеглого військовослужбовця таки повернули додому абсолютно безкоштовно – у межах офіційного державного обміну між Україною та державою-агресором.

Вину обвинуваченої підтверджено зібраними доказами та показаннями свідків, а відтак вона проведе за ґратами наступні 3 роки.

Вирок ще не вступив у законну силу.