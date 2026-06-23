На війні загинув Артем Коломієць з Тернопільщини: назавжди буде 32
Ще один молодий Герой поповнив небесне воїнство. Артему Коломійцю назавжди буде 32. Воїн загинув на Запоріжжі. Вічна пам’ять Захиснику України!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Коломієць Артем Андрійович. Його життя обірвалося у 32 роки в ході виконання бойового завдання у Запорізькій області. Воїн загинув 21 червня.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.