Ще один молодий Герой поповнив небесне воїнство. Артему Коломійцю назавжди буде 32. Воїн загинув на Запоріжжі. Вічна пам’ять Захиснику України!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Коломієць Артем Андрійович. Його життя обірвалося у 32 роки в ході виконання бойового завдання у Запорізькій області. Воїн загинув 21 червня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.